В Германии после теракта в Золингене трое раненых все еще находятся в больнице

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль рассказал, что через шесть дней после нападения в городе Золинген трое раненых остаются в больницах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Три человека, раненые в результате смертельной ножевой атаки в западногерманском городе Золинген, остаются в больнице через шесть дней после нападения.

"Их состояние улучшается", – сказал Герберт Ройль об их состоянии в своем выступлении перед специальной совместной комиссией парламента земли, которая расследует подозрение в исламистском теракте.

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Другие пятеро раненых были выписаны из больницы и выздоравливают, сказал Ройль.

56-летний мужчина, 67-летний мужчина и 56-летняя женщина погибли в результате нападения, которое произошло перед музыкальной сценой на рыночной площади в Золингене во время Фестиваля разнообразия, приуроченного к празднованию 650-летия города.

Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний сириец, которого идентифицировали как Исса аль-Х. Он находится под стражей по подозрению в убийстве, вероятном членстве в террористической группировке "Исламское государство" и по другим обвинениям.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение и опубликовало видео с человеком в маске, которого террористическая группа назвала нападавшим. Власти еще не определили, подтверждаются ли заявления террористической группировки доказательствами.

Подозреваемый нападавший уклонился от выполнения приказа о депортации в Германии, что способствовало разжиганию интенсивных дебатов в стране относительно убежища и миграционной политики.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.