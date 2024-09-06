Новый премьер Франции готов пригласить в свое правительство другие политические силы

Новоназначенный премьер Франции Мишель Барнье, выходец из голлистской партии "Республиканцы", заявил об открытости к сотрудничеству с другими политическими силами для формирования правительства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1, сообщает "Европейская правда".

Барнье заверил, что его правительство "будет не просто правым", отметив, что он – "выходец из социального голлизма" и готов пригласить "людей из левых сил".

Также новый французский премьер выразил готовность к сотрудничеству с ультраправым "Национальным объединением".

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"Я встречусь с Марин Ле Пен, я увижу ее. У меня нет ничего общего с идеологией "Национального объединения", которое я уважаю", – прокомментировал он.

Кроме того, Барнье заверил, что несмотря на уважение к президенту Эмманюэлю Макрону, который его назначил, он хочет создать "ответственное и независимое правительство".

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

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