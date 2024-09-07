В Эстонии пройдут масштабные учения с участием военных и спасателей
Спасательный департамент и Силы обороны Эстонии организуют в южной части страны с 4 по 6 октября масштабные учения по эвакуации Lõuna sild ("Южный мост"), в которых планируют задействовать тысячу местных жителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Ожидается, что Lõuna sild станут крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии.
Основной сценарий учений – массовая эвакуация из восточных и юго-восточных районов Южной Эстонии.
К участию в учениях пригласили местных жителей ряда волостей. Участники будут выполнять роль эвакуированных.
Ранее на этой неделе в Латвии стартовали организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения "Намейс-2024", в которых примут участие почти 11 тысяч латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников.
Также сообщалось, что немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24.