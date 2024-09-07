В Эстонии пройдут масштабные учения с участием военных и спасателей

Спасательный департамент и Силы обороны Эстонии организуют в южной части страны с 4 по 6 октября масштабные учения по эвакуации Lõuna sild ("Южный мост"), в которых планируют задействовать тысячу местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Ожидается, что Lõuna sild станут крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии.

Основной сценарий учений – массовая эвакуация из восточных и юго-восточных районов Южной Эстонии.

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К участию в учениях пригласили местных жителей ряда волостей. Участники будут выполнять роль эвакуированных.

Ранее на этой неделе в Латвии стартовали организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения "Намейс-2024", в которых примут участие почти 11 тысяч латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников.

Также сообщалось, что немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24.