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В Естонії відбудуться масштабні навчання за участю військових і рятувальників

Новини — Субота, 7 вересня 2024, 19:49 — Ірина Кутєлєва

Рятувальний департамент і Сили оборони Естонії організовують у південній частині країни з 4 до 6 жовтня масштабні навчання з евакуації Lõuna sild ("Південний міст"), у яких планують задіяти тисячу місцевих жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Очікується, що Lõuna sild стануть найбільшими навчаннями з евакуації в історії Естонії.

Основний сценарій навчань – масова евакуація зі східних і південно-східних районів Південної Естонії.

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До участі в навчаннях запросили місцевих жителів низки волостей. Учасники виконуватимуть роль евакуйованих.

Раніше цього тижня у Латвії стартували організовані Національними збройними силами (НЗС) навчання "Намейс-2024", у яких візьмуть участь майже 11 тисяч латвійських військовослужбовців, а також солдатів країн-союзників.

Також повідомляли, що німецька бригада підвищеної пильності перекине до Литви сушею і морем понад 650 одиниць військової техніки для проведення навчань Grand Eagle-2/24.

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Естонія
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