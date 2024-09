Новый глава МИД призвал снять ограничения на дальнобойные удары по России

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников снять ограничения на удары переданным ими дальнобойным оружием по целям в России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Сибига отметил, что страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, "не может быть ограничена в защите".

"Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ и защитить жизни", – добавил он, сопроводив пост хэштегом Let Ukraine Strike Back.

A country that defends itself against aggression in accordance with Article 51 of the UN Charter cannot be restricted in its defense. International law allows Ukraine to strike legitimate military targets on Russia's territory. #LetUkraineStrikeBack to save lives.