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Новый глава МИД призвал снять ограничения на дальнобойные удары по России

Новости — Воскресенье, 8 сентября 2024, 09:49 — Олег Павлюк

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников снять ограничения на удары переданным ими дальнобойным оружием по целям в России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Сибига отметил, что страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, "не может быть ограничена в защите".

"Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ и защитить жизни", – добавил он, сопроводив пост хэштегом Let Ukraine Strike Back.

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В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Сибига Война с РФ
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