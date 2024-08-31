Умеров подтвердил, что Киев передал США список целей в РФ, которые хочет атаковать ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Умеров сказал в интервью CNN.

Глава Минобороны рассказал, что говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

"Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам оказывают, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – отметил он.

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Также Умеров сказал, что американской стороне предоставили список целей, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS – такой шаг несколькими днями ранее анонсировали американские СМИ.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне. – Ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", – добавил министр.

Он заверил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений, чтобы защитить украинских гражданских и инфраструктуру.

"Они (россияне. – Ред.) убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", – пояснил Умеров.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

Официальная позиция США пока не изменилась, а в Евросоюзе решили, что соответствующее решение должны принимать на национальном уровне.