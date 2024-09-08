Орбан: Моя миротворческая миссия еще не закончена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжает работу над так называемой миротворческой миссией, в рамках которой пытается "предотвратить эскалацию" полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября, перед участием в мероприятии в городе Кьоче на западе Венгрии, сообщает "Европейская правда".

Орбан напомнил, что после своих вояжей в Украину и Россию направил лидерам ЕС свой "мирный план", который позже опубликовал из-за утечек в СМИ.

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда", – считает он.

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Далее венгерский премьер сказал, что его миротворческая миссия, "кстати, не закончена".

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим", – заверил Орбан без всяких подробностей.

Как известно, в рамках "мирной миссии" премьер Венгрии съездил в Москву и пообщался с Владимиром Путиным, став первым с апреля 2022 года европейским лидером, посетившим кремлевского владельца.

Это вызвало острую критику в ЕС и понижение уровня представительства на мероприятиях, происходящих во время председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

По сообщениям СМИ, некоторые лидеры ЕС могут бойкотировать одно из главным событий венгерского председательства – неформальный саммит в начале ноября, который состоится почти одновременно с саммитом Европейского политического сообщества в Будапеште.

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