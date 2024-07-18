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Орбан опубликовал свое письмо к руководству ЕС о "мирных вояжах", которое ранее попало в СМИ

Новости — Четверг, 18 июля 2024, 19:53 — Мария Емец

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан опубликовал свое письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю относительно его "миротворческих" поездок в Москву и Китай, которое несколько дней назад оказалось в распоряжении СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

18 июля текст письма Виктора Орбана к Шарлю Мишелю появился на официальном портале венгерского правительства.

"Поскольку фрагменты моего отчета для президента Евросовета о моей мирной миссии стали известны, я решил раскрыть весь документ – ради ясности и контекста", – заявил Орбан в своем X (Twitter), добавив ссылку на страницу.

Напомним, несколько дней назад доступ к письму Орбана получило немецкое издание Bild и опубликовало его содержание.

Текст, опубликованный Орбаном, подтверждает, что там содержался призыв восстановить прямые дипломатические контакты с Россией и "реабилитировать такие прямые контакты в политической коммуникации".

Вскоре после того Reuters пересказало содержание достаточно жесткого ответа Шарля Мишеля Орбану.

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