МИД Румынии выразил протест из-за пролета "Шахеда"

Министерство иностранных дел Румынии заявило протест в связи с нарушением воздушного пространства страны российским беспилотником в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Румынии выразило "решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства", которое могло произойти во время российской атаки дронами против Украины.

"МИД категорически призывает прекратить неоднократные атаки на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственную эскалацию Российской Федерацией ситуации безопасности, в частности на границе между Румынией и Украиной", – добавили там.

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Румынский МИД отметил, что проинформировал об инциденте союзников и структуры НАТО и поддерживает с ними связь.

Минобороны Румынии ранее подтвердило, что из-за нарушения воздушного пространства поднимало истребители F-16, а также ищет обломки дрона, который мог упасть на территории страны.

В течение ночи жители приграничных румынских уездов также получали оповещения о воздушной угрозе.