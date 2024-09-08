МЗС Румунії висловило протест через проліт "Шахеда"

Міністерство закордонних справ Румунії заявило протест у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російським безпілотником у ніч проти неділі, 8 вересня.

Про це йдеться в заяві румунського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Румунії висловило "рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору", яке могло статись під час російської атаки дронами проти України.

"МЗС категорично закликає припинити неодноразові атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію Російською Федерацією безпекової ситуації, зокрема на кордоні між Румунією та Україною", – додали там.

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Румунське МЗС зазначило, що поінформувало про інцидент союзників і структури НАТО та підтримує з ними зв’язок.

Міноборони Румунії раніше підтвердило, що через порушення повітряного простору піднімало винищувачі F-16, а також шукає уламки дрона, який міг впасти на території країни.

Протягом ночі жителі прикордонних румунських повітів також отримували сповіщення про повітряну загрозу.