Греческая оппозиционная партия СИРИЗА избрала нового лидера

Новым лидером левой оппозиционной партии Греции СИРИЗА в воскресенье избрали 35-летнего Стефаноса Касселакиса – бывшего сотрудника инвестиционного банка Goldman Sachs, который до этого практически не имел политического опыта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Касселакис победил на голосовании членов СИРИЗИ, получив 56,7% голосов против 43,3% у Эффи Аччиоглу – юриста и бывшего министра труда Греции, которая была главным переговорщиком с иностранными кредиторами по трудовым вопросам в 2016-2019 годах.

Стефанос Касселакис ФОТО: REUTERS

Новый лидер левой оппозиционной партии Греции провел более двадцати лет в Соединенных Штатах и работал волонтером на праймериз Демократической партии США в 2008 году для тогдашнего сенатора Джо Байдена.

Касселакис неожиданно обошел ведущих членов СИРИЗИ во время первого тура голосования за лидера 16 сентября благодаря кампании в соцсетях, где он пообещал положить конец власти "Новой демократии" – правой политсиле, победившей на последних парламентских выборах.

Его кандидатура расколола сторонников левой партии еще до голосования – из-за отсутствия политического опыта (из-за чего он попал в скандал, назвав самопровозглашенную Турецкую Республику Северный Кипр "государством") и открытой гомосексуальности.

Поскольку новоизбранный лидер СИРИЗА не является депутатом парламента Греции, ему, скорее всего, придется назначить заместителя, который возглавит парламентскую группу политсилы.

Предшественник Касселакиса – бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас – подал в отставку с поста главы СИРИЗЫ в конце июня после проигрыша на выборах.