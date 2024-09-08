Глава МИД: Западное ПВО должно сбивать российские дроны и ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Запад должен ответить усиленной поддержкой Украины после последних инцидентов с падением российских дронов на территории государств НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Сибиги, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

"Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе. Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников", – подчеркнул он.

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Среди таких действий Сибига назвал решение Запада использовать свое ПВО для сбития российских ракет и дронов над Украиной, усиление помощи Вооруженным силам Украины, а также снятие ограничений на использование Киевом оружия.

"Действуйте сейчас", – подытожил министр.

После российской атаки против Украины в ночь на воскресенье Румыния заявила, что беспилотник нарушил ее воздушное пространство, и ищет его обломки на своей территории.

В Латвии также заявили, что обнаружили разбитый военный дрон РФ на востоке страны и проводят расследование.

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