СМИ: Первую встречу премьера Британии и главы Еврокомиссии отложили

Запланированную встречу нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая должна была состояться в начале сентября, перенесли.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно The Guardian.

Стармер и фон дер Ляйен должны были встретиться в первую или вторую неделю сентября, но источники The Guardian в Европейском Союзе ожидают, что теперь встреча может состояться не раньше конца октября.

По словам этих источников, в некоторых кругах ЕС существует беспокойство тем, что правительство Великобритании не было более позитивно настроено относительно налаживания программ молодежного и студенческого обмена между Лондоном и Брюсселем.

Реклама:

Это якобы вызвало вопрос у европейской стороны относительно того, не слишком ли осторожно действует Стармер, чтобы у британских избирателей не возникло впечатление, что он пытается изменить Brexit.

Собеседники The Guardian отмечают, что сама фон дер Ляйен не обеспокоена переносом встречи со Стармером, поскольку сейчас она полностью сосредоточена на формировании состава будущей Еврокомиссии.

Новое правительство в Лондоне после прихода к власти в июле пообещало улучшить отношения Британии с европейскими союзниками после лет разногласий из-за Brexit.

В рамках этих усилий британский премьер уже совершил визиты в ключевые европейские столицы – Берлин и Париж, а также совершил первый за пять лет визит в Ирландию.