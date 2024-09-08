"Перезагрузка" отношений: Премьер Британии впервые за пять лет посетил Ирландию

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в субботу, 7 сентября, совершил первый за пять лет визит британского лидера в Ирландию, пообещав "перезагрузить" отношения между соседними странами, которым нанес удар Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Euractiv.

Ирландский премьер Саймон Харрис поприветствовал Стармера в Дублине, после чего оба пожали друг другу руки и отправились на переговоры.

По словам Харриса, встреча обоих премьеров призвала "конкретизировать, какой на самом деле должна выглядеть перезагрузка" отношений, которая должна "быть основана на таких вещах, как мир, процветание, взаимное уважение и дружба".

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Глава правительства Британии подчеркнул, что такая перезагрузка "очень важна для меня и моего правительства" и может быть значимой и глубокой.

После переговоров Даунинг-стрит заявил, что Британия и Ирландия стремятся развивать отношения, в частности в сфере торговли и инвестиций, "чтобы способствовать росту и достижению целей от имени британского и ирландского народов".

"В этом ключе они договорились провести первый британско-ирландский саммит в марте следующего года, который будет способствовать развитию сотрудничества в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность, климат, торговля и культура", – добавили там.

Стороны также отметили необходимость поддержания Страстнопятничного соглашения 1997 года, которое положило конец насилию в Северной Ирландии.

Так называемый жесткий Brexit при бывшем британском премьере Борисе Джонсоне нанес удар по отношениям между Ирландией и Великобританией прежде всего из-за вопроса Северной Ирландии – части Соединенного Королевства, расположенной на острове Ирландия – и угрозы свободному движению людей и товаров через "ирландскую" границу.

Компромиссное соглашение с ЕС, которое регулировало этот вопрос, удалось достичь только в 2023 году при премьерстве Риши Сунака, но оно до сих пор не воплощено полностью.

Придя к власти, новый лейбористский премьер Кир Стармер сделал несколько шагов навстречу Ирландии, чтобы засвидетельствовать намерение перезагрузить отношения. Среди них была встреча с ирландским премьером за кружкой пива.