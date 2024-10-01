Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який у вівторок залишає посаду і передає виконання обов’язків Марку Рютте, заявив, що із нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках.

Про це Столтенберг сказав перед церемонією передачі повноважень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, пише "Європейська правда".

Столтенберг представив Рютте як друга і доброго колегу, із яким вони працювали разом багато років.

"Він добре знає НАТО та його добре знають по всьому Альянсу. У Марка – чудовий бекграунд для того, аби стати чудовим генеральним секретарем. Він працював прем’єр-міністром 14 років, керував чотирма різними коаліційними урядами. Отож, він знає, як досягати компромісів та створювати консенсуси. Це навички, які тут, у НАТО, дуже цінуються. Отож, НАТО буде у надійних руках", – сказав Столтенберг.

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On this historic day, we bid farewell to NATO Secretary General @jensstoltenberg and welcome incoming @SecGenNATO Mark Rutte 🤝 pic.twitter.com/cGfNQEMZuU – NATO (@NATO) October 1, 2024

Він відзначив, що йому тепер легше залишати Альянс, знаючи, що керівництво перейде до Рютте. Він додав, що полишає Альянс зі змішаними відчуттями.

"Настав час піти. Є чудовий наступник на заміну. Але мені важко залишати альянс та організацію, для якої я служив 10 років. Усі люди, усі держави, з якими я працював – мені їх, звичайно, бракуватиме", – сказав Столтенберг.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.

ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг стане главою Мюнхенської безпекової конференції.

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