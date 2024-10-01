Новый генсек НАТО прокомментировал последние "ядерные страшилки" Путина

Генсек НАТО Марк Рютте, который только что перенял полномочия от Йенса Столтенберга, призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", так он ответил на вопрос о последних заявлениях главы Кремля об изменении условий применения Россией ядерного оружия.

Рютте отметил, что заявления Путина не является чем-то новым, но ключевым остается то, что это только слова.

"Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависающей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время", – сказал генсек НАТО.

Реклама:

"Пусть говорит о своем ядерном арсенале – ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что если мир начнет идти на уступки перед угрозами Путина в целом, это станет опасным прецедентом.

"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать", – добавил Рютте.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Он также отметил, что понимает запрос Украины, которая хочет получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России, и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.