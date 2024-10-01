Глава МИД Чехии остается в правительстве, несмотря на выход его партии из коалиции

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выходит из Чешской пиратской партии, которая накануне решила покинуть правительственную коалицию, и сохранит свою должность в правительстве как беспартийный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

После того как накануне чешские "Пираты" подавляющим большинством голосов поддержали выход из правительственной коалиции, министры от партии – Липавский и министр по вопросам законодательства Михал Шаломоун – должны были подать в отставку.

Глава чешского МИД встретился с премьер-министром Петром Фиалой, лидером партии ODS, во вторник, 1 октября, и формально подал заявление об отставке. Но после разговора они решили, что Липавский останется в правительстве как беспартийный.

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На пресс-конференции Фиала объяснил, что считает Липавского качественным министром иностранных дел Чехии, и это особенно важно, когда не так далеко от чешской границы, в Украине, идет война, а напряженность на Ближнем Востоке растет.

"Я не отождествлял себя с поворотом, который партия сделала в последние дни, поэтому сегодня я прекратил свое членство и могу быть беспристрастным. Моя совесть чиста, и я сделал все, что должен был сделать в отношении Пиратской партии", – пояснил сам Липавский.

Лидеры других коалиционных партий – KDU-ČSL, STAN и TOP 09 – также поддержали пребывание Липавского в правительстве.

Судьба другого министра от "Пиратов" Шаломоуна пока не определена. Он до конца вторника тоже должен подать заявление об отставке Фиалы.

Выход "Пиратов" из коалиции произошел после того, как ее уже бывшего лидера Ивана Бартоша уволили с должности вице-премьера по вопросам цифровизации после провала партии на региональных выборах 20-21 сентября. "Пираты" заявили, что этот шаг произошел без надлежащего обсуждения и нарушает коалиционное соглашение.

Это в то же время не означает развала правительственной коалиции Чехии, поскольку остальные четыре партии имеют необходимое большинство в 104 депутата в нижней палате парламента.

В то же время после региональных выборов и переизбрания трети Сената (верхней палаты) заметно усилились позиции экс-премьера Чехии Андрея Бабиша и его партии АNO.

Больше о том, почему проукраинская коалиция Чехии может потерять власть, читайте в материале "ЕвроПравды".