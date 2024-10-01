В Болгарии открылся первый завод по производству бронеавтомобилей

В болгарском городе Бургас открылся первый завод компании International Armored Group (IAG), который будет производить бронированные автомобили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Церемонию открытия завода посетили президент Болгарии Румен Радев и представители местной власти.

По словам болгарского президента, открытие завода свидетельствует о необходимости иметь подобные национальные мощности в условиях ухудшения глобальной среды безопасности.

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"Современные конфликты в категорической форме показывают, насколько важно иметь собственные мощности для производства собственной оборонной продукции, чтобы обеспечить надежность в процессе ее обслуживания, обеспечения и постоянной адаптации к потребностям безопасности", – сказал Радев.

БТА

Основатель и владелец компании IAG Антон Стефов в свою очередь рассказал, что на заводе в Бургасе будут производить различные типы боевых машин для пехоты, армии, полиции, спецназа и пожарной охраны.

На мероприятии были представлены некоторые из бронемашин, которые будут производиться на заводе, – боевая машина пехоты RILA 8x8, RILA 4x4, Gurdian Extreme, Ford F350.

Также была проведена демонстрация беспилотников, которые полностью болгарского производства и предназначены для спасательных, разведывательных и аварийных подразделений.

В прошлом году стало известно, что правительство Болгарии одобрило закупку боевых машин Stryker американского производства для модернизации сухопутных войск страны.

Недавно сообщалось, что Болгария и Германия договорились о совместной закупке систем ПВО IRIS-T.