В Болгарії відкрився перший завод з виробництва бронеавтомобілів

В болгарському місті Бургас відкрився перший завод компанії International Armored Group (IAG), який вироблятиме броньовані автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.

Церемонію відкриття заводу відвідали президент Болгарії Румен Радев та представники місцевої влади.

За словами болгарського президента, відкриття заводу свідчить про необхідність мати подібні національні потужності в умовах погіршення глобального безпекового середовища.

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"Сучасні конфлікти в категоричній формі показують, наскільки важливо мати власні потужності для виробництва власної оборонної продукції, щоб забезпечити надійність в процесі її обслуговування, забезпечення та постійної адаптації до потреб безпеки", – сказав Радев.

БТА

Засновник і власник компанії IAG Антон Стефов своєю чергою розповів, що на заводі у Бургасі вироблятимуть різні типи бойових машин для піхоти, армії, поліції, спецпризначенців і пожежної охорони.

На заході було представлено деякі з бронемашин, які вироблятимуться на заводі, – бойова машина піхоти RILA 8x8, RILA 4x4, Gurdian Extreme, Ford F350.

Також було проведено демонстрацію безпілотників, які повністю болгарського виробництва і призначені для рятувальних, розвідувальних та аварійних підрозділів.

Минулого року стало відомо, що уряд Болгарії схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва для модернізації сухопутних військ країни.

Нещодавно повідомляли, що Болгарія і Німеччина домовились про спільну закупівлю систем ППО IRIS-T.