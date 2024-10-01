В Болгарії відкрився перший завод з виробництва бронеавтомобілів
Новини — Вівторок, 1 жовтня 2024, 17:13 —
В болгарському місті Бургас відкрився перший завод компанії International Armored Group (IAG), який вироблятиме броньовані автомобілі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.
Церемонію відкриття заводу відвідали президент Болгарії Румен Радев та представники місцевої влади.
За словами болгарського президента, відкриття заводу свідчить про необхідність мати подібні національні потужності в умовах погіршення глобального безпекового середовища.
"Сучасні конфлікти в категоричній формі показують, наскільки важливо мати власні потужності для виробництва власної оборонної продукції, щоб забезпечити надійність в процесі її обслуговування, забезпечення та постійної адаптації до потреб безпеки", – сказав Радев.
Засновник і власник компанії IAG Антон Стефов своєю чергою розповів, що на заводі у Бургасі вироблятимуть різні типи бойових машин для піхоти, армії, поліції, спецпризначенців і пожежної охорони.
На заході було представлено деякі з бронемашин, які вироблятимуться на заводі, – бойова машина піхоти RILA 8x8, RILA 4x4, Gurdian Extreme, Ford F350.
Також було проведено демонстрацію безпілотників, які повністю болгарського виробництва і призначені для рятувальних, розвідувальних та аварійних підрозділів.
Минулого року стало відомо, що уряд Болгарії схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва для модернізації сухопутних військ країни.
Нещодавно повідомляли, що Болгарія і Німеччина домовились про спільну закупівлю систем ППО IRIS-T.