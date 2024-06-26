Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Сейм Литвы накануне одобрил предложение о денонсации международного договора с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За предложение проголосовали 93 члена Сейма, пятеро воздержались.

Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховной Рады Литовской Республики.

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Как заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

Уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами литовских граждан, добавила она.

Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 года, задача состояла в том, чтобы денонсировать договор как можно скорее – до автоматического продления его срока действия еще на пять лет.

В апреле аналогичный договор с РФ разорвала Эстония.

Напомним, в мае таможня Литвы на 329 944 евро оштрафовала литовскую компанию, которая покупала товары у российских фирм, попавших под международные санкции.