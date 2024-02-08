Националисты в Ирландии несколько потеряли в рейтинге, но продолжают оставаться самыми популярными

Второй за последние две недели опрос общественного мнения в Ирландии показал падение рейтинга националистической партии "Шинн Фейн", которая выступает за объединение острова Ирландия в пределах одного государства.

Как сообщает "Европейская правда", опрос, проведенный компанией Ipsos B&A, опубликовала газета The Irish Times.

С сентября 2023 года популярность "Шинн Фейн" в последнем опросе снизилась на шесть процентных пунктов и составила 28%. На прошлой неделе другой опрос Business Post RED C показал рейтинг националистов в 25%.

Эти показатели являются одним из самых низких рейтингов "Шинн Фейн" за последние три года. Тем не менее, партия пока уверенно опережает правоцентристские "Фианна Файл" и "Фине Гэл" (на 8 и 9 процентных пунктов соответственно), которые сейчас входят в правительственную коалицию.

В течение последних двух лет "Шинн Фейн" опережала две партии ирландской правительственной коалиции на минимум 10 процентных пунктов, что позволяло ей говорить о перспективах формирования правительства после следующих парламентских выборов в начале 2025 года.

Меньшее преимущество "Шинн Фейн" – даже несмотря на относительную популярность – значительно усложнит формирование коалиции.

Председатель партии Мэри Лу Макдональд в конце прошлого года заявила, что в случае прихода к власти политическая сила будет активнее работать для объединения острова в составе одного государства.

Напомним, что "Шинн Фейн", сторонники воссоединения Ирландии, победили на местных выборах в прошлом году в Северной Ирландии. Недавно их представительница впервые в североирландской истории возглавила региональное правительство.

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