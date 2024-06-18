В Ирландии обсуждают идею досрочных выборов, чтобы ослабить левых националистов

Три партии правительственной коалиции Ирландии обсуждают возможность объявления досрочных парламентских выборов, чтобы воспользоваться неудачными результатами левой националистической партии "Шинн Фейн" на выборах в Европарламент и не допустить ее прихода к власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Законодательство предусматривает, что выборы в парламент Ирландии должны состояться до марта 2025 года, но премьер-министра Саймона Харриса побуждают назначить голосование в конце октября или в начале ноября.

Собеседники Politico в правительстве и правительственной коалиции Ирландии называют четыре возможные даты выборов: 25 октября или 1, 8 или 15 ноября. Большинство из них считают, что голосование надо назначить как можно раньше.

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Ключевым моментом в определении срока парламентских выборов будет то, как быстро депутаты коалиции смогут принять необходимые законопроекты – прежде всего бюджет на 2025 год.

С подготовкой к выборам связывают и более загруженный график работы парламента Ирландии летом: депутатов предупредили, что вместо трех дней в неделю им, возможно, придется заседать все пять.

Причиной стали неожиданно плохие результаты "Шинн Фейн" на евровыборах и местных выборах в Ирландии, где рейтинг партии упал ниже 12% – вдвое меньше ожидаемого – прежде всего из-за враждебной риторики в отношении миграции, которая не нашла отклика у избирателей.

Напомним, 20 марта Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гел", которая входит в правительственную коалицию. 9 апреля парламент назначил его преемника – Саймона Харриса.

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