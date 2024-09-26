МИД отреагировал на манипулятивные плакаты партии власти Грузии о войне в Украине

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу рекламных баннеров партии власти Грузии "Грузинская мечта", пишет "Европейская правда".

В МИД заявили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

"Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии. Призываем Правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии", – говорится в заявлении

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Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметили в МИД.

Там также выразили надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

Напомним, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии.

Это серия однотипных плакатов и видеоролик, где кадрам разрушений в Украине противопоставляют целые грузинские города, фонтаны и новые автобусы.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне". Кое-где часть плаката с фото разрушений дополнена номерами в избирательных списках оппозиционных прозападных партий.

За день до этого грузинская делегация в Генеральной ассамблее ООН не присоединилась к аплодисментам значительной части присутствующих, когда президент США Джо Байден говорил о необходимости продолжать поддержку Украины.

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