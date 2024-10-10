Премьер Грузии говорит, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры партии власти "Грузинская мечта", на которых сравниваются разрушенные войной здания в Украине и восстановленные здания в Грузии.

Свое заявление он сделал в эфире телеканала Imedi TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Кобахидзе считает, что у жителей Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и предвыборные баннеры его партии "обнажили" правду об этом.

По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" – оппоненты власти: политики и НПО.

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"На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", – утверждает грузинский премьер.

Предвыборная реклама "Грузинской мечты" пугает избирателей кадрами войны в Украине как того, что якобы ждет Грузию в случае голосования за оппозиционные партии.

Напомним, МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.