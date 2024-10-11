Reuters: США считают, что Иран до сих пор не принял решение о создании ядерного оружия

Соединенные Штаты все еще считают, что Иран не принял решение о создании собственного ядерного оружия.

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, информирует "Европейская правда".

Комментарии высокопоставленного чиновника администрации Байдена и представителя Офиса директора национальной разведки (ODNI) дополнили публичные заявления директора ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил, что Соединенные Штаты не видели никаких доказательств того, что лидер Ирана отменил свое решение 2003 года о приостановлении программы по разработке ядерного оружия.

"Мы оцениваем, что верховный лидер (аятолла Хаменеи. – Ред.) не принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году", – сказал представитель ODNI.

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Оценка разведки может помочь объяснить оппозицию США к любому удару Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, которую Тегеран совершил на прошлой неделе.

После этой атаки президент Джо Байден заявил, что не поддержит израильский удар по иранским ядерным объектам, но не объяснил, почему он пришел к такому выводу.

Чиновники США уже давно признали, что попытка уничтожить ядерную программу Ирана может лишь задержать усилия страны по созданию ядерной бомбы и даже усилить решимость Тегерана в этом вопросе.

"Мы все очень внимательно следим за этим пространством", – сказал представитель администрации Байдена.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.