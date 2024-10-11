Reuters: США вважають, що Іран досі не ухвалив рішення про створення ядерної зброї

Сполучені Штати все ще вважають, що Іран не ухвалив рішення про створення власної ядерної зброї.

Про це повідомили Reuters два американські посадовці, інформує "Європейська правда".

Коментарі високопосадовця адміністрації Байдена і представника Офісу директора національної розвідки (ODNI) доповнили публічні заяви директора ЦРУ Вільяма Бернса, який заявив, що Сполучені Штати не бачили жодних доказів того, що лідер Ірану скасував своє рішення 2003 року про призупинення програми з розробки ядерної зброї.

"Ми оцінюємо, що верховний лідер (аятола Хаменеї. – Ред.) не прийняв рішення про відновлення програми створення ядерної зброї, яку Іран призупинив у 2003 році", – сказав представник ODNI.

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Оцінка розвідки може допомогти пояснити опозицію США до будь-якого удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яку Тегеран здійснив минулого тижня.

Після цієї атаки президент Джо Байден заявив, що не підтримає ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах, але не пояснив, чому він дійшов такого висновку.

Посадовці США вже давно визнали, що спроба знищити ядерну програму Ірану може лише затримати зусилля країни зі створення ядерної бомби і навіть посилити рішучість Тегерана в цьому питанні.

"Ми всі дуже уважно стежимо за цим простором", – сказав представник адміністрації Байдена.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.