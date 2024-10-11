Словакия планирует расширить базу для ремонтной украинской военной техники

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах.

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, цитирует Dennik N, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, дипломаты обсудили войну в Украине, миграцию и взаимоотношения между двумя странами.

Бланар проинформировал, что Словакия хочет расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах. При этом Германия будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

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По словам Бланара, несмотря на намерение расширить ремонтную базу Словакия и в дальнейшем не будет поставлять оружие Киеву.

Как известно, ремонтная мастерская, которая расположена в военной части словацкой армии в Михаловце, заработала в конце 2022 года.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье, после чего Украина и Словакия подписали всего четыре документа.

Правительства Украины и Словакии заключили совместную декларацию, в которой зафиксированы ключевые направления взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Украины после встречи заявил о планах по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.

Кроме того, стало известно, что Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.