Словаччина планує розширити базу для ремонтну української військової техніки

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна планує розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях.

Про це він сказав під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, цитує Dennik N, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, дипломати обговорили війну в Україні, міграцію та взаємовідносини між двома країнами.

Бланар проінформував, що Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях. При цьому Німеччина фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.

Реклама:

За словами Бланара, попри намір розширити ремонтну базу Словаччина й надалі не постачатиме зброю Києву.

Як відомо, ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці 2022 року.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо на Закарпатті, після чого Україна та Словаччина підписали загалом чотири документи.

Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії: посилення політичного діалогу, побудова добросусідських відносин і підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр України після зустрічі заявив про плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.

Також Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині.

Крім того, стало відомо, що Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.