В посольстве Норвегии в Киеве появится ответственный по оборонному сотрудничеству

Министерство обороны Норвегии создало в офисе военного атташе посольства в Киеве должность ответственного за военное сотрудничество между обеими странами.

Об этом в комментарии порталу Forsvarets forum сказал норвежский премьер-министр Бьорн Арильд Грам, сообщает "Европейская правда".

По словам Грама, новый чиновник в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью "в области оборонных инноваций и промышленного развития".

Он считает, что для удовлетворения потребностей Украины в секторе обороны необходимы "значительные инвестиции" и заинтересованность норвежского частного сектора.

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"Норвежские компании хотят сделать свой вклад (в оборонный сектор Украины. – Ред.) знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это также пользуется спросом с украинской стороны", – считает премьер Норвегии.

Также Грам выступает за усиление сотрудничества между норвежскими и украинскими компаниями. Он напомнил, что в августе правительство Норвегии разрешило передачу норвежских оборонных технологий в Украину, чем воспользовался производитель 155-мм артиллерийских снарядов Nammo.

Ранее стало известно, что Дания планирует создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

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