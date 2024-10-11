Дания изучает возможность создания фонда для финансирования производства оружия в Украине

Дания планирует создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

Об этом агентству Bloomberg сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает "Европейская правда".

По его мнению, производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружиться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники у себя.

Он заявил, что кроме того, что производство в Украине быстрее – оно дешевле, а оборудование проще в обслуживании и ремонте.

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Несмотря на свой потенциал, у украинской оборонной отрасли есть "очень большие неиспользованные мощности" из-за недостатка средств, подчеркнул он.

Производство оружия в Украине может сократить сроки поставки с нескольких лет до нескольких месяцев, сказал он. Дания уже работает над тем, чтобы выделять пожертвования непосредственно оборонной промышленности Украины и сейчас изучает варианты привлечения большего капитала.

В частности, страна рассматривает возможность создания фонда до конца года для объединения инвестиций от государства и других лиц для расширения и совершенствования украинских предприятий по производству оружия.

Поульсен отметил, союзники рассматривают Данию как страну, которая поможет им организовать пожертвования.

По данным Кильского института мировой экономики, Дания является крупнейшим в мире донором Украины по размеру ее экономики.

С начала вторжения России в 2022 году она предоставила Украине около 1,9% валового внутреннего продукта в виде двусторонней поддержки.

Напомним, в прошлом месяце Дания и Украина договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 миллиарда датских крон ($628 млн).

Кроме того, правительство Дании также направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.