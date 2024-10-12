У посольстві Норвегії в Києві з’явиться відповідальний з оборонної співпраці

Міністерство оборони Норвегії створило в офісі військового аташе посольства в Києві посаду відповідального за військову співпрацю між обома країнами.

Про це в коментарі порталу Forsvarets forum сказав норвезький прем'єр-міністр Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда".

За словами Грама, новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю "в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку".

Він вважає, що для задоволення потреб України у секторі оборони необхідні "значні інвестиції" та зацікавленість норвезького приватного сектору.

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"Норвезькі компанії хочуть зробити свій внесок (в оборонний сектор України. – Ред.) знаннями, досвідом та рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Це також користується попитом з українського боку", – вважає прем’єр Норвегії.

Також Грам виступає за посилення співпраці між норвезькими та українськими компаніями. Він нагадав, що у серпні уряд Норвегії дозволив передачу норвезьких оборонних технологій в Україну, чим скористався виробник 155-мм артилерійських снарядів Nammo.

Раніше стало відомо, що Данія планує створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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