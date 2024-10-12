В НАТО видят "постоянный риск" повторения насилия на севере Косово

Североатлантический Альянс считает, что постоянная этническая напряженность на севере частично признанного Косово, где преимущественно проживают сербы, может спровоцировать повторение прошлогоднего насилия.

Об этом журналистам в субботу, 12 октября, сказал командующий Объединенного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Неаполе адмирал Военно-морских сил США Стюарт Манш, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Манша, Альянс остается обеспокоенным риском повторения насилия на севере Косово.

"Горячая политическая риторика может вдохновить некоторые неправительственные силы на совершение насилия, как это произошло в прошлом году. Я бы не сказал, что конфликт однозначно приближается, я думаю, что существует постоянный риск", – уточнил он.

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Высокопоставленный чиновник НАТО имел в виду перестрелку между вооруженными боевиками и косовскими полицейскими в селе Банска в сентябре 2023 года, в результате которой погибли четыре человека.

За четыре месяца до того на фоне возмущения результатами местных выборов, которые сербы проигнорировали, в столкновениях с сербскими протестующими пострадали более 90 миротворцев НАТО.

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