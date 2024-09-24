Косово назвало стрельбу в селе Баньска попыткой аннексии со стороны Сербии

Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти возложил на Сербию ответственность за вооруженное нападение в селе Баньска, что на севере страны, в сентябре 2023 года, назвав его попыткой аннексии со стороны Белграда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Курти сказал, что вооруженная группа, напавшая на полицейских, была "организована и финансировалась из Сербии" и перед тем завезла в Косово большое количество оружия "для более широкого и длительного конфликта".

"Сербия несет ответственность, и Сербия должна понести ответственность. План состоял в том, чтобы разделить Косово. План заключался в том, чтобы аннексировать часть его территории", – утверждает косовский премьер.

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Он призвал международное сообщество надавить на Сербию, чтобы та выдала боевиков, причастных к нападению.

Напомним, во время инцидента около 30 вооруженных людей устроили засаду на патруль косовской полиции в селе Баньска поблизости от границы с Сербией.

После убийства офицера полиции Косова вооруженная группа забаррикадировалась в православном монастыре вблизи границы, где вступила в перестрелки с косовскими силами безопасности. В результате трое боевиков были убиты, а остальные – сбежали в Сербию.

Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косова. После побега в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.

Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.

Нападение произошло через несколько месяцев после того, как переговоры между Косовом и Сербией по нормализации отношений при поддержке ЕС и США провалились. После этого двусторонние отношения только ухудшались.

Детали инцидента читайте в архивной статье "ЕвроПравды". Также советуем публикацию о косовско-сербских отношениях.