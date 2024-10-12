У НАТО бачать "постійний ризик" повторення насильства на півночі Косова

Північноатлантичний Альянс вважає, що постійна етнічна напруженість на півночі частково визнаного Косова, де переважно мешкають серби, може спровокувати повторення минулорічного насильства.

Про це журналістам у суботу, 12 жовтня, сказав командувач Об’єднаного командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Неаполі адмірал Військово-морських сил США Стюарт Манш, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Манша, Альянс залишається стурбованим ризиком повторення насильства на півночі Косова.

"Гаряча політична риторика може надихнути деякі неурядові сили на вчинення насильства, як це сталося минулого року. Я б не сказав, що конфлікт однозначно наближається, я думаю, що існує постійний ризик", – уточнив він.

Реклама:

Високопосадовець НАТО мав на увазі перестрілку між озброєними бойовиками та косовськими поліцейськими в селі Банська у вересні 2023 року, в результаті якої загинули чотири людини.

За чотири місяці до того на тлі обурення результатами місцевих виборів, які серби проігнорували, у сутичках із сербськими протестувальниками постраждали понад 90 миротворців НАТО.

Читайте більше про те, як Сербія розхитує Косово і чому дії Заходу лише посилюють кризу.