Минобороны Германии планирует значительно увеличить резерв Бундесвера

Министерство обороны Германии планирует значительно усилить резерв Бундесвера, который должен насчитывать до 60 тысяч мужчин и женщин.

Об этом сообщил агентству DPA в Берлине генерал-лейтенант Андреас Гоппе, заместитель генерального инспектора Бундесвера и уполномоченный по делам резервистов, пишет "Европейская правда".

Его комментарии появились за несколько дней до того, как министр обороны Борис Писториус намерен представить в среду свое предложение по модели обязательной военной службы.

Призыв в армию был приостановлен в Германии в 2011 году, и его возобновление вызывает споры в стране.

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"Я убежден, что мы должны полностью адаптировать резерв к современным вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать Бундесвер в выполнении задач национальной и союзнической обороны", – сказал Гоппе.

"Нам нужна военная служба как основа для быстрого увеличения и устойчивости нашего Бундесвера в случае обороны", – заявил Писториус в пятницу на мероприятии, организованном отраслевой ассоциацией семейного бизнеса в Берлине.

По его словам, резерв также должен быть значительно увеличен.

"Если вы посмотрите на Украину, то мы просто не способны продержаться и развиваться так, как мы есть сейчас. Поэтому нам нужен резерв", – сказал Гоппе.

Цель состоит в том, чтобы оснастить и подготовить резервные роты или резервные батальоны таким образом, чтобы они могли быть легко интегрированы в оперативное командование бригады.

Потребности Бундесвера в личном составе, по оценке Министерства обороны Германии, являются большими, чем считалось ранее, учитывая одобренные в 2023 году оборонные планы Североатлантического Альянса.