Бывшая партия власти Польши объединилась с экс-партнером по коалиции

Представители бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" на съезде в городе Пшисух в субботу, 12 октября, подписали "идеологическую декларацию" об объединении с правой партией "Суверенная Польша", которая была ее младшим партнером по коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

От "ПиС" декларацию об объединении подписал многолетний председатель партии Ярослав Качиньский, а от имени "Суверенной Польши" – исполняющий обязанности ее президента, евродепутат Патрик Яки.

"Идеологическая декларация" состоит из 10 пунктов, которые декларируют намерения правых работать над новой конституцией, которая „восстановит политический порядок в Польше", осуществлять „напористую политику" в отношении ЕС и „защищать польский суверенитет".

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Также объединенные польские правые обязались продолжать социальные программы, отказаться от Зеленого курса ЕС, "защищать злотый и бороться против запрета наличных", а также "отвергнуть гендерную идеологию, защищать традиционные ценности и семью".

Два пункта декларации посвящены внешней политике – развитию отношений с США и развитию стратегического суверенитета региона Междуморья, "в котором Польша играет фундаментальную роль".

Соглашение об объединении предусматривает, что лидеры "Суверенной Польши" – экс-министр юстиции Збигнев Зебро и Патрик Яки – присоединятся к руководству "ПиС" как вице-президенты.

Объединение двух политических союзников может свидетельствовать о попытке правой оппозиции консолидировать свои силы после парламентских выборов осенью 2023 года, когда "ПиС" не удалось удержаться у власти.

В то же время между "Правом и справедливостью" и "Суверенной Польшей" имели место острые конфликты во время их совместного правления в 2015-2023 годы.

Лишь недавно Патрик Яки резко критиковал экс-премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за якобы чрезмерную покорность перед Евросоюзом во время пребывания у власти.

Также у "ПиС" проблемы с деньгами после того, как Государственная избирательная комиссия нашла в отчетности партии нарушения и лишила ее значительной части госфинансирования.