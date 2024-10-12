Колишня партія влади Польщі об’єдналась із експартнером по коаліції

Представники колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" на з’їзді в місті Пшисух у суботу, 12 жовтня, підписали "ідеологічну декларацію" про об’єднання з правою партією "Суверенна Польща", яка була її молодшим партнером по коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Від "ПіС" декларацію про об’єднання підписав багаторічний голова партії Ярослав Качинський, а від імені "Суверенної Польщі" – виконувач обов'язків її президента, євродепутат Патрик Які.

"Ідеологічна декларація" складається з 10 пунктів, які декларують наміри правиці працювати над новою конституцією, яка "відновить політичний порядок у Польщі", здійснювати "напористу політику" щодо ЄС і "захищати польський суверенітет".

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Також об’єднані польські праві зобов’язались продовжувати соціальні програми, відмовитись від Зеленого курсу ЄС, "захищати злотий і боротися проти заборони готівки", а також "відкинути гендерну ідеологію, захищати традиційні цінності та сім'ю".

Два пункти декларації присвячені зовнішній політиці – розбудові відносин зі США та розвитку стратегічного суверенітету регіону Міжмор’я, "в якому Польща відіграє фундаментальну роль".

Угода про об’єднання передбачає, що лідери "Суверенної Польщі" – ексміністр юстиції Збігнєв Зьобро та Патрик Які – приєднаються до керівництва "ПіС" як віцепрезиденти.

Об’єднання двох політичних союзників може свідчити про спробу правої опозиції консолідувати свої сили після парламентських виборів восени 2023 року, коли "ПіС" не вдалось утриматись при владі.

Водночас між "Правом і справедливістю" та "Суверенною Польщею" мали місце гострі конфлікти під час їхнього спільного правління у 2015-2023 роки.

Лише нещодавно Патрик Які різко критикував експрем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького через нібито надмірну покірливість перед Євросоюзом під час перебування при владі.

Також у "ПіС" проблеми з грошима після того, як Державна виборча комісія знайшла у звітності партії порушення та позбавила її значної частини держфінансування.