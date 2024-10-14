Столтенберг: Лише Україна має вирішувати, коли настане момент для переговорів з РФ

Лише Україна має вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні, а головне завдання партнерів – далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою, вважає колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він розповів у інтерв’ю для Spiegel, передає "Європейська правда".

Столтенберг акцентував, що лише Україна "може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови".

"Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація – це не мир", – наголосив він.

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За словами колишнього генсека НАТО, завдання полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Україна "могла вижити як суверенна та незалежна держава".

"Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну", – підсумував Столтенберг.

Також він вважає, що ненадання Україні вчасної військової підтримки полегшило повномасштабне вторгнення Росії в країну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.

Окрім цього, "план перемоги" український президент обговорив із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, французьким лідером Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.