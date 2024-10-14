Столтенберг признает ошибку НАТО в отношении Украины и считает, что это "должно стать уроком"

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что непредоставление Украине своевременной военной поддержки облегчило полномасштабное вторжение России в страну.

Об этом он рассказал в интервью для Spiegel, передает "Европейская правда".

Журналист напомнил, что недавно Столтенберг признал, что было ошибкой не предоставить Украине оружие, которое могло бы эффективно сдерживать Россию после 2014 года.

На это бывший генсек НАТО отметил, что "всегда легко сказать, оглядываясь назад, что можно было сделать лучше". Сейчас он считает, что "отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение".

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"Это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО. Мы инвестируем в нашу военную мощь не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", – акцентировал он.

По словам Столтенберга, некоторые союзники поставляли оружие, но этого было недостаточно.

"Мы должны признать это сами перед собой. В то время мы думали, что более умеренный курс лучше. Было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи для создания мощной украинской армии и предотвращения российского вторжения. Это была ошибка", – отметил он.

Бывший генсек НАТО также добавил, что изменения, которые происходят в России, растущая агрессивность главы Кремля Владимира Путина не остались незамеченными.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте считает, что союзники в НАТО не должны бояться ядерных угроз, к которым прибегает глава Кремля Владимир Путин в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения, и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.