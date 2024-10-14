Задержанному возле митинга Трампа в Калифорнии предъявили обвинение во владении оружием

Мужчину, которого задержали на контрольно-пропускном пункте возле митинга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Калифорнии в субботу, 12 октября, обвиняют в хранении оружия.

Об этом передает Reuters со ссылкой на данные шерифа округа, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, шериф округа Риверсайд Чед Бьянко заявил, что считает, что его отдел предотвратил покушение на убийство, хотя и признал, что это "спекуляция".

Как свидетельствуют тюремные записи, на которые ссылаются журналисты, подозреваемого освободили под залог в $5 тысяч в субботу.

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Уже в воскресенье, 13 октября, федеральный чиновник заявил, что ведется федеральное расследование.

По данным шерифа, у мужчины было несколько паспортов под разными именами.

"Мы знаем, что он появился с несколькими паспортами под разными именами, незарегистрированным автомобилем с поддельными номерами и заряженным огнестрельным оружием. Я искренне верю, что мы предотвратили еще одно покушение на убийство", – акцентировал правоохранитель.

Фото: Reuters

Как известно, 49-летнего Вэма Миллера остановили в субботу, 12 октября, и взяли под стражу.

В июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании, о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде сообщали и в начале сентября.

Недавно стало известно, что кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации кандидата в президенты.