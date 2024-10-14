Затриманому біля мітингу Трампа в Каліфорнії висунули звинувачення у володінні зброєю

Чоловіка, якого затримали на контрольно-пропускному пункті біля мітингу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в Каліфорнії в суботу, 12 жовтня, звинувачують у зберіганні зброї.

Про це передає Reuters із посиланням на дані шерифа округу, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, шериф округу Ріверсайд Чед Б'янко заявив, що вважає, що його відділ запобіг замаху на вбивство, хоча і визнав, що це "спекуляція".

Як свідчать тюремні записи, на які посилаються журналісти, підозрюваного звільнили під заставу у $5 тисяч в суботу.

Реклама:

Вже в неділю, 13 жовтня, федеральний посадовець заявив, що ведеться федеральне розслідування.

За даними шерифа, у чоловіка було кілька паспортів під різними іменами.

"Ми знаємо, що він з'явився з кількома паспортами під різними іменами, незареєстрованим автомобілем з підробленими номерами і зарядженою вогнепальною зброєю. Я щиро вірю, що ми запобігли ще одному замаху на вбивство", – акцентував правоохоронець.

Фото: Reuters

Як відомо, 49-річного Вема Міллера зупинили у суботу, 12 жовтня, і взяли під варту.

У липні в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії, про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді повідомляли й на початку вересня.

Нещодавно стало відомо, що кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації кандидата у президенти.