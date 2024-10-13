Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 14 октября, отправится с визитом в Германию, в ходе которого посетит штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Как указано, сначала Рютте приедет в бельгийский город Монс, где посетит центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе.

Он встретится с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и другими старшими офицерами.

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Во второй половине дня Рютте встретится в Висбадене с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).

Целью новой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки.

Новая структура будет координировать оказание помощи и учений.

Ранее в НАТО объясняли, что новая структура по оказанию помощи и тренировки для Украины не заменяет Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").