Эксагент Скрипаль: Путин лично санкционировал операцию с "Новичком"

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль считает, что лично лидер России Владимир Путин приказал отравить его "Новичком".

Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило британское следствие, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Скрипаль не выступал публично после попытки его отравления, а также его дочери Юлии, в 2018 году. 14 октября в Британии началось публичное расследование смерти женщины Дон Стерджесс, которую, как считают, непреднамеренно убили "Новичком" на фоне попыток отравить Скрипаля.

В письменном заявлении для расследования смерти Стерджесс Скрипаль отметил, что обвиняет в попытке своего отравления Путина, хотя и признал, что у него нет конкретных доказательств.

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"Я считаю, что Путин принимает все важные решения единолично. Поэтому я считаю, что он должен был, по крайней мере, дать разрешение на нападение на Юлию и на меня", – сказал Скрипаль в заявлении, которое зачитал Эндрю О'Коннор, адвокат следствия.

Скрипаль заявил, что знал Путина лично, и добавил, что российский лидер был причастен к незаконной деятельности, связанной с утилизацией редких металлов. "Я читал, что Путин лично очень интересуется ядами и любит читать книги о них", – говорится в его заявлении.

Британское правительство также считает, что российские агенты совершили атаку в рамках операции, санкционированной Путиным, заявила в ходе расследования адвокат Кэтрин МакГейхи.

Адам Строу, адвокат, представляющий семью Стерджесс, призвал Путина явиться на слушания лично. "Он не должен прятаться за стенами Кремля. Он должен посмотреть семье Дон в глаза и ответить на доказательства против него", – сказал Строу.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери в марте 2018 года после того, как "Новичок" был нанесен на ручку входной двери его дома. Четыре месяца спустя от отравления умерла мать троих детей Дон Стерджесс, которая нанесла на запястье якобы "духи" из флакона, на самом деле наполненного "Новичком".

Британская полиция заочно предъявила обвинения трем россиянам, которые, по их словам, являются офицерами военной разведки РФ, в попытке убийства Скрипаля и его дочери. Никому не было предъявлено обвинений в связи со смертью Стерджесс.