ОЭСР беспрецедентно отменила миссию по борьбе со взяточничеством в Венгрии
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отменила миссию в Венгрию для обсуждения мер по борьбе с коррупцией.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда"
Запланированные на вторник и среду встречи были отменены из-за, по словам ОЭСР, неспособности правительства премьера Виктора Орбана обеспечить достаточное представительство министров и чиновников для участия в мероприятии.
"Миссия высокого уровня, решение о которой было принято Рабочей группой по вопросам взяточничества в декабре 2023 года, имела целью рассмотреть неспособность правительства Венгрии достичь ощутимого прогресса в выполнении давних рекомендаций", – отметили в ОЭСР.
Эти рекомендации касались непонимания венгерским правительством рисков, связанных с иностранной коррупцией, а также отсутствием стратегии выявления и расследования случаев иностранной коррупции.
ОЭСР отметила, что некоторые из ее рекомендаций датированы более чем десятилетием назад.
"Рабочая группа также остается серьезно обеспокоенной низким уровнем правоприменения в Венгрии в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц", – говорится в сообщении.
ОЭСР заявила, что примет дополнительные меры для того, чтобы венгерское правительство возобновило взаимодействие на должном уровне и представило проект плана предложенных шагов для устранения недостатков, выявленных ее рабочей группой.
Пресс-секретарь венгерского правительства не ответил на направленные агентству вопросы по поводу того, что, по словам ОЭСР, это первый случай отмены миссии такого высокого уровня.
Между тем в последнем июльском отчете Еврокомиссии по верховенству права высказывались замечания к Венгрии, которая практически не воплотила предыдущих рекомендаций.
А в июне в Венгрии начали расследование против антикоррупционной организации Transparency International.