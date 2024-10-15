ОЭСР беспрецедентно отменила миссию по борьбе со взяточничеством в Венгрии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отменила миссию в Венгрию для обсуждения мер по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Запланированные на вторник и среду встречи были отменены из-за, по словам ОЭСР, неспособности правительства премьера Виктора Орбана обеспечить достаточное представительство министров и чиновников для участия в мероприятии.

"Миссия высокого уровня, решение о которой было принято Рабочей группой по вопросам взяточничества в декабре 2023 года, имела целью рассмотреть неспособность правительства Венгрии достичь ощутимого прогресса в выполнении давних рекомендаций", – отметили в ОЭСР.

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Эти рекомендации касались непонимания венгерским правительством рисков, связанных с иностранной коррупцией, а также отсутствием стратегии выявления и расследования случаев иностранной коррупции.

ОЭСР отметила, что некоторые из ее рекомендаций датированы более чем десятилетием назад.

"Рабочая группа также остается серьезно обеспокоенной низким уровнем правоприменения в Венгрии в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц", – говорится в сообщении.

ОЭСР заявила, что примет дополнительные меры для того, чтобы венгерское правительство возобновило взаимодействие на должном уровне и представило проект плана предложенных шагов для устранения недостатков, выявленных ее рабочей группой.

Пресс-секретарь венгерского правительства не ответил на направленные агентству вопросы по поводу того, что, по словам ОЭСР, это первый случай отмены миссии такого высокого уровня.

Между тем в последнем июльском отчете Еврокомиссии по верховенству права высказывались замечания к Венгрии, которая практически не воплотила предыдущих рекомендаций.

А в июне в Венгрии начали расследование против антикоррупционной организации Transparency International.