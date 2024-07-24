ЕС раскритиковал Венгрию за недостатки с верховенством права

Европейская комиссия в ежегодном отчете о верховенстве права, опубликованном в среду, 24 июля, признала неудовлетворительной ситуацию в Венгрии, которая почти ничего не сделала для воплощения предыдущих рекомендаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Népszava.

В новом отчете Еврокомиссия выдвинула Венгрии наибольшее количество рекомендаций – восемь – для улучшения ситуации с верховенством права.

Они касаются повышения уровня прозрачности и независимости судебной власти, деятельности неправительственных организаций и СМИ, борьбы с коррупцией и незаконным лоббированием, а также вмешательства государства в бизнес.

Реклама:

Нынешняя оценка Еврокомиссии показывает, что правительство Виктора Орбана не полностью выполнило ни одну из рекомендаций, изложенных в прошлогоднем отчете. Прогресс отметили только в сфере судебной реформы, в то же время указали, что политическое влияние на прокуратуру сохраняется.

Отдельно в отчете отмечается все большее вмешательство государства и произвольные решения органов власти в Венгрии, которые продолжают создавать проблемы для функционирования бизнеса на едином рынке ЕС.

В отчете, который выходит с 2020 года, Еврокомиссия анализирует результаты деятельности государств-членов и выполнения прошлогодних рекомендаций в четырех сферах: функционирование судебной системы, борьба с коррупцией, плюрализм СМИ и система сдержек и противовесов.

В прошлом году Еврокомиссия указывала на серьезные недостатки с верховенством права не только в Венгрии, но и Польше.

Из-за проблем с верховенством права Венгрия до сих пор не может получить доступ к миллиардам евро из фондов ЕС.