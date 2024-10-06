Сибига призвал больше стран присоединяться к патронату над регионами Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал больше стран-партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал, позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

There is a lot of potential in cooperation between Ukraine’s regions and the regions of our partner countries. A number of them have already taken patronage over Ukrainian cities and regions, providing essential assistance in recovery, investment, and business opportunities. Реклама: October 6, 2024

Он напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.

"Призываю партнеров Украины, которые еще не сделали этого, участвовать в инициативе президента Владимира Зеленского и выбирать для патроната регион, где они могут способствовать изменениям", – отметил Андрей Сибига.

Напомним, Эстония сосредоточила свою помощь на Житомирщине, Латвия – на Черниговщине, Литва помогает восстанавливать север Киевщины.

Дания взяла патронат над Николаевом, а Италия сосредоточила инициативы на восстановлении в сфере культуры, в частности в Одессе.

Во время первого визита в Украину премьера Нидерландов Дика Схоофа Зеленский пригласил Нидерланды взять патронат над Запорожьем.