Сибига призвал больше стран присоединяться к патронату над регионами Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал больше стран-партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал, позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

There is a lot of potential in cooperation between Ukraine’s regions and the regions of our partner countries. A number of them have already taken patronage over Ukrainian cities and regions, providing essential assistance in recovery, investment, and business opportunities.

