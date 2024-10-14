Зеленский выступит на саммите ЕС, должен представить "план победы"

Президент Владимир Зеленский выступит на заседании Европейского совета 17-18 октября, которое в частности будет посвящено дальнейшей поддержке Украины – вероятно, глава государства представит лидерам ЕС украинский "план победы".

Как сообщает "Европейская правда", факт выступления Зеленского подтвердил "Украинской правде" его представитель Сергей Никифоров.

Хотя Никифоров не уточнил темы выступления президента, тот в вечернем обращении в понедельник, 14 октября, заявил, что на этой неделе "мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны".

"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", – добавил он.

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Ранее анонсировалось, что на встрече 17-18 октября лидеры ЕС обсудят захватническую войну России против Украины "во всех ее измерениях, в частности развитие событий на фронте, а также продолжение всесторонней поддержки Украины и ее народа".

Напомним, ранее Зеленский представил "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, после чего совершил турне по Европе и поделился планом с лидерами Франции, Италии и Великобритании.

Известно, что первым пунктом плана является приглашение Украины к членству в НАТО.