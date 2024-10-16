Шольц подтвердил, что готов поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подчеркнул свою готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.

Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Говоря о российско-украинской войне, Шольц вспомнил о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", – сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов – никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также сказал, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", – добавил Шольц.

Напомним, ранее пресса сообщала, что канцлер Германии рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

В Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но Кремль пока не получал предложений от Берлина.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.