Reuters: Саммит ЕС предупредит Грузию об угрозе для ее вступления
Лидеры Европейского Союза собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов в этом месяце, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС.
Такой пассаж содержится в проекте выводов саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года, но все более дружественная к России риторика партии власти "Грузинская мечта" и принятие ряда противоречивых законов вызывают беспокойство в западных столицах.
В проекте выводов лидеров ЕС "подтверждает готовность Союза поддержать грузинский народ на его европейском пути", но также "повторяет свою серьезную обеспокоенность относительно курса действий грузинских властей".
"Европейский Совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто останавливает процесс вступления", – заявят, как ожидается, 27 глав государств и правительств ЕС заявят, призывая Тбилиси к демократическим реформам.
"Европейский Совет ожидает, что грузинские власти обеспечат, чтобы предстоящие парламентские выборы были свободными и честными", – говорится также в проекте выводов лидеров ЕС.
Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.
Напомним, 27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".
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