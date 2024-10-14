Reuters: Саммит ЕС предупредит Грузию об угрозе для ее вступления

Лидеры Европейского Союза собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов в этом месяце, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС.

Такой пассаж содержится в проекте выводов саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года, но все более дружественная к России риторика партии власти "Грузинская мечта" и принятие ряда противоречивых законов вызывают беспокойство в западных столицах.

В проекте выводов лидеров ЕС "подтверждает готовность Союза поддержать грузинский народ на его европейском пути", но также "повторяет свою серьезную обеспокоенность относительно курса действий грузинских властей".

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"Европейский Совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто останавливает процесс вступления", – заявят, как ожидается, 27 глав государств и правительств ЕС заявят, призывая Тбилиси к демократическим реформам.

"Европейский Совет ожидает, что грузинские власти обеспечат, чтобы предстоящие парламентские выборы были свободными и честными", – говорится также в проекте выводов лидеров ЕС.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.

Напомним, 27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

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