Все руководители внешнеполитических ведомств стран Нордическо-Балтийской восьмерки поддерживают разрешение для Украины наносить удары по военным целям в глубине России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в понедельник в Одессе глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи с коллегами из Швеции, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии.

Министр отметил, что Украина настаивает на снятии любых ограничений на применение ракет оружия дальнего радиуса действия, которые передают западные союзники.

"Я рад констатировать, что эти министры, главы делегаций, которые присутствуют здесь, мы все единомышленники: все поддерживают необходимость этого решения – снятие любых ограничений на применение западного оружия или оружия наших союзников для достижения определенных военных целей", – сказал Сибига.

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"Россия имеет полное доминирование в воздухе. Они ежедневно бомбят наших военных управляемыми ракетами, массированно... Один из действенных путей, чтобы это остановить – это предоставить Украине разрешение на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории РФ", – добавил глава МИД.

Снятие партнерами Украины ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории РФ является одной из составляющих "плана победы" президента Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает "очень реалистичным" представленный Зеленским "план победы", если для его реализации будут приняты соответствующие политические решения.